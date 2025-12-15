左から：「湖池屋ストロング 極旨フライドチキン」「同 辛旨 海老チゲ」湖池屋は、香りから余韻まで楽しめる、濃厚で贅沢な味わいが特徴のポテトチップス「湖池屋ストロング」ブランドから、「湖池屋ストロング 極旨フライドチキン／辛旨 海老チゲ」を、12月15日に全国コンビニエンスストア限定で発売する。「湖池屋ストロング」は、“贅沢感のある濃厚さ”をテーマとした、濃厚ながらも飽きのこない味わいとザクザクとした豪快な