「サッポロ 21時のレモネードサワー」（350ml缶／500ml缶）サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールと、ファミリーマートは、「サッポロ 21時のレモネードサワー」を全国のファミリーマート酒類取扱店約1万5800店（10月末現在の店舗数。一部店舗では取り扱いがない場合がある）で12月16日から順次、数量限定で発売する。同商品は、こだわりの2種類のレモン果汁を使用し、隠し味にはちみつを加え、やさしい微炭