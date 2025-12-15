「チョコホイップクロワッサン」セブン−イレブン・ジャパンは、冬のチョコレート需要が高まる時期に向けて、「濃厚ショコラ」シリーズ全4品を12月16日から順次発売する。特に寒い冬は濃厚で深みのある甘さが食べたくなる季節。ふんわりチョコホイップとクロワッサン生地にかけたチョコビスケット生地の食感が魅力の「チョコホイップクロワッサン」やシンプルな見た目ながらずっしり重く、なめらかなチョコ生地の食感とザクザク食