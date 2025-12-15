ミズノは、「スポーツテクノロジーで睡眠をもっと快適にする」をコンセプトに展開する「MIZUNO SLEEP」シリーズの第6弾として、睡眠のプロ監修の独自設計で呼吸量が約28％上昇（あおむけの睡眠時に楽な呼吸姿勢をサポートすることによる頭部の姿勢で得られる物理的な効果 ミズノ調べ（あおむけ時の一回換気量測定 比較枕：中綿枕／高さ15cm 同製品：首元6cm 頭部4.8cm））し、睡眠中に自然に深い呼吸を促すことで睡眠の質（睡眠時