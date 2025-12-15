「丈夫な置き勉用ボックスファイル」プラスは、通学時の荷物を減らすために学校で進む“置き勉”の用途に適した、丈夫で壊れにくい「丈夫な置き勉用ボックスファイル」を来年1月1日に発売する。近年、通学時の生徒の負担を減らす取り組みとして、教科書類を学校に置いて帰る“置き勉”が推奨されている。生徒にはボックスファイルが支給されるが、重い教科書が入ったボックスファイルの出し入れを繰り返すうちに破損することが多く