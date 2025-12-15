左から：「ばかうけ梅味」「瀬戸しお梅味」“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、栗山米菓は、人気ブランド「ばかうけ」「瀬戸しお」から、季節限定の“梅味”を、来年1月12日から期間限定で発売する。紀州産南高梅の香りと酸味を生かし、この時期ならではの味わいに仕上げている。「ばかうけ梅味」は、紀州産南高梅のパウダーを使用し、さわやかな梅の香りと、ほんのりときいたカツオの旨味が絶妙に重