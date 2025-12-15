15日午後6時すぎ、福岡市の博多駅付近で「人が刺されている、血が出ている」と通報がありました。【映像】事件現場付近の様子70代の男性が刺されたとみられ、意識はあるということです。警察は、包丁のようなものを持って交番に出頭してきた30代の男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕したということです。被害に遭った男性と男は面識があるとみられ、警察が詳しい経緯を調べています。（ANNニュース）