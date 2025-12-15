◎あすの全国の天気北日本の日本海側や北陸は雪や雨が降るでしょう。東北は太平洋側も雲が多く、雨の降る所がありそうです。山陰も曇りがちで、夜はにわか雨があるでしょう。関東から西日本の太平洋側は穏やかに晴れる予想です。沖縄も晴れるでしょう。◎あすの予想気温朝の最低気温は前日より低い所が多いでしょう。【最低気温（前日差）】札幌-1℃（-1）仙台3℃（-3）東京4℃（±0）名古屋 4℃（-1）新潟3℃（-3）大阪