LGエレクトロニクス・ジャパンは12月15日、公式オンラインショップで2025年最後の特別セール「LG Holiday SALE 2025」を開催した。セール期間は2025年12月26日23時59分まで。LG Holiday SALE 2025LG Holiday SALE 2025では、液晶テレビやモニター、モバイルPC、空気清浄機、ロッカー型の衣類ケア家電「LG Styler」といった製品群を割引価格で提供。例えば86V型4K液晶テレビ「86UT8000PJB」は54％オフの168,000円となるほか、LG Sty