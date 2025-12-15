来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を前に、城西大の櫛部静二監督が?５強?崩しに意欲を見せた。今季は主力の故障もあり、出雲駅伝で６位、全日本大学駅伝では９位と不完全燃焼の戦いが続いた。指揮官は１５日にオンライン取材に応じ「目標の順位を下回った」と悔しさを吐露。それでも「決してチーム力が下がったとは思わない。上りの５区と（下りの）６区がいい位置で通過できれば面