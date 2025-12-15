今回、Ray WEB編集部は、運のいい友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞自己肯定感が高い友だち・まりあ。顔が可愛いのでどんなトラブルもなんとな〜く乗り越えてきました。しかし春休み明け初日、インターンの申込書を忘れていたことに気づき、急いで提出したのですが...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖イケメンすぎ