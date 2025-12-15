しなの鉄道は、来年3月14日から交通系ICカードSuicaのサービスを全線の全駅で開始すると発表しました。しなの鉄道が、交通系ICカードSuicaのサービスを全線の全駅で始めるのは、来年3月14日の始発からです。しなの鉄道線の軽井沢駅と上田駅には、Suica対応の自動改札機が、それ他のしなの鉄道線と北しなの線の駅には、簡易Suica改札機が設置されます。Suicaと相互利用を行っている他の交通系ICカー