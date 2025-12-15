自民党と日本維新の会は、防衛装備品の輸出を非戦闘目的に限定するいわゆる「5類型」の撤廃に向け、与党としての実務者協議を開始しました。15日に開かれた協議では、防衛装備品の輸出を救難や輸送など非戦闘目的に限定する「5類型」を撤廃する方針を確認しました。維新側からは、「防衛装備品移転三原則の運用指針」の「海外移転」に関する条件を削除し、個別の判断とするなどの案が示されました。自民党小野寺安保調査会長「今