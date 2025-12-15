マライア・キャリー（ゲッティ＝共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会は15日、開会式の主要出演者の一人として、米人気歌手のマライア・キャリーさんが登場すると発表した。開会式はミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）で来年2月6日に行われる。