宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１５日、主力ロケット「Ｈ３」８号機を、鹿児島県の種子島宇宙センターから１７日午前１１時１０分に打ち上げると発表した。日本版の全地球測位システム（ＧＰＳ）に使われる内閣府の測位衛星「みちびき５号機」を搭載する。みちびきは高精度な位置情報を取得できる衛星。現在は５基が運用中で、５号機の打ち上げが成功すれば６基目となる。日本が米国などに依存せず、スマートフォンやカー