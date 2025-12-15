記録的な大雪や暴風により大荒れの北海道。原因は、台風並みに発達している低気圧の襲来です。15日朝の北海道・紋別市。猛吹雪に見舞われ、辺り一帯が白くかすんでいます。オホーツク海も荒れに荒れていました。記録的な大雪となっている場所の1つが遠軽町。12時間で、観測史上1位となる60cmの雪が降りました。台風並みの暴風も吹き荒れています。猛吹雪となった標津町の最大瞬間風速は26.5メートル。15日午前9時半ごろには、中標