HKT48の運営会社スタッフらが刺された事件で、30歳の男が逮捕されました。男は「HKT48劇場」の常連客で、月に5〜6回はイベントに来ていたということです。■“見知らぬ男にいきなり刺された”警察によりますと、被害にあったのはHKT48を運営する会社のスタッフ。逮捕されたのはその劇場の“常連客”だったといいます。119番通報「傷害事件でケガ人がいます」警察によりますと、事件発生は14日午後5時ごろ。現場は福岡市中央区の複