甲斐よしひろが、ビルボードライブツアー『KAI YOSHIHIRO Billboard Live 2026』を2026年4月4日より開催する。 （関連：布袋寅泰×Char、GLAY TAKURO×B’z 松本孝弘……ファン垂涎、ギタリスト同士の熱いコラボ） 甲斐のビルボードライブシリーズは、今年で12年目となる。今回はビルボードライブ東京公演を皮切りに横浜、大阪の3都市を9デイズにわたってまわる。 本ツアーは、心を