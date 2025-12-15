年末年始に増加する特殊詐欺や窃盗などの犯罪を防ごうと特別警戒の出発式が群馬県高崎警察署で行われました。 県警では特殊詐欺や住宅・空き家の侵入窃盗などの被害防止を重点に１５日から今月３１日まで年末特別警戒を実施します。高崎署で行われた出発式には署員や市の防犯協会、高崎経済大学の学生など約５０人が参加しました。 高崎署の小菅博司署長は、「安全・安心を目指して署員一人ひとりが一丸となって警戒に取り組んで