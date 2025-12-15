15日午後6時10分ごろ、福岡市博多区博多駅東2丁目の路上で「人が刺されて血が出ている」と110番があった。福岡県警によると、70代男性が刺され、病院に搬送された時点では意識があったという。県警は包丁1本を所持していたとして、銃刀法違反の疑いで、住所不定、無職酒井祐基容疑者（37）を現行犯逮捕した。容疑者と男性は親子で「殺すつもりで刺した」と話しており、県警は殺人未遂容疑を視野に捜査する。