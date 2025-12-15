日本銀行は15日、3か月ごとに企業の景況感などを調査する「全国企業短期経済観測調査」（日銀短観）の12月の調査結果を公表しました。景気が「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた指数は、大企業製造業でプラス15となり、前回9月の調査を1ポイント上回りました。3期連続の改善となります。背景には、アメリカの関税政策の不透明感が和らいだことや、懸念していた影響の度合いが予想ほど大きくなか