【その他の画像・動画等を元記事で観る】オーイシマサヨシの新曲「ニンゲン」が2026年1月11日より配信リリースすることが決定した。本楽曲は作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が全て担当、ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて2026年1月10日より放送予定のTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマとなっている。今回公開されたアニメのメインPVでは楽曲の一部が一足先に聴けるので是非チェックしてほし