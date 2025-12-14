【その他の画像・動画等を元記事で観る】SPYAIRの新曲「Kill the Noise」が2026年1月3日より全国28局にて順次放送開始となるTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌に決定し、ニュービジュアルが公開となった。さらにKADOKAWA Anime Channelでは「Kill the Noise」が使用されたメインPVが公開された。“勇者刑に処す”は ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』が原作の懲罰勇者と魔王