芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のティザービジュアル解禁、公式サイト公開、2026年4月の放送が決定など新規情報が発表された。ティザービジュアルでは、主人公の森田芽衣子がかわいらしくも困惑しているような表情で、特徴溢れるかわいらしい面々に囲まれている仕上がりとなっている。「憧れた東京の学生寮は、漫画喫茶でした。