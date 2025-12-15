モデルの佐田真由美さん（48）が2025年12月9日、自身のインスタグラムを更新し、ワンピース×ハイヒール姿で圧巻のスタイルを披露した。「そしてお出かけしたい！」佐田さんは、「マンマだって綺麗めでありたいそしてお出かけしたい！」とコメントし、タイトなワンピースとハイヒールを合わせたコーデを投稿。また、「FENDI」のアイテムを使ったコーデについて説明していた。インスタグラムに投稿された写真では、「FENDI」のタ