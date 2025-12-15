秋田朝日放送 自宅で姉を殺害したとして殺人の罪に問われていた男に、懲役１２年の実刑判決が言い渡されました。 由利本荘市の無職・齋藤紘一被告（３３）は去年３月、自宅で同居する当時３３歳の姉の胸や背中などを包丁で複数回突き刺し殺害したとして、殺人の罪に問われていました。検察側は「発達障害の特性を考慮しても犯行は強い非難に値する」と主張し、被告に懲役１５年を求刑していました。一方、弁護側は「自閉症