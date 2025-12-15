秋田朝日放送 列車が脱線・転落した秋田内陸線の復旧に向けた作業が始まりました。事故車両は現場で解体し撤去することにしていて、運行再開にむけて協議が続けられています。 午前１０時すぎ、北秋田市の秋田内陸線の列車が脱線・転落した現場では、秋田内陸縦貫鉄道の作業員が列車の撤去に向けて事故があった車両の確認を行いました。１２日、午前５時２分に阿仁合駅を出発した秋田内陸線の１両編成の車両が荒瀬駅と萱草