15日、神奈川県厚木市で室外機が燃えているという通報があり、住宅が全焼しました。◇相次ぐ冬の火事。14日夜から15日朝にかけ、列島各地で火事が発生。神奈川では、木造2階建ての住宅が燃え、2人の遺体が見つかりました。通報は、午前1時半頃。近くの住民「外の室外機が燃えている。爆発音が2回した」◇室外機に火が燃え移った場合の実験映像（NITE＝製品評価技術基盤機構による）が記録していたのは、どんどん燃え広