モデルで女優の古畑星夏（29）が15日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、離婚したことを発表した。古畑は2023年に一般男性と結婚したことを発表。「彼とならお互いを支え合いどんな困難も乗り越えられると思いました」とし「これからは二人での生活を楽しみ、穏やかで笑いの絶えない家庭を築いていきます」と報告していた。2009年に「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、ファッション誌「