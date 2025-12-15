元プロ野球選手で野球評論家の上原浩治（50）が12月11日、Instagramを更新。王貞治（85）らとの写真を公開した。 【画像】ド軍カメラマン、大谷翔平＆真美子夫人の秘蔵写真を公開優勝パレードのワンシーンに「ドジャースの生き証人」「最高のスリーショットですね」 「昨日のミーティング…『野球界の未来会議』」と投稿されたのは、王、上原、栗山英樹（64）、立浪和義（56）、井口資仁