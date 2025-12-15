※12月23日、東証スタンダード市場に上場予定のテラテクノロジー [東証Ｓ]は15日、公開価格を発表した。 ●テラテクノロジー 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：12月23日 事業内容：システム開発事業 公開価格：2090円 仮条件：2010円～2090円 想定発行価格：2090円 上場時発行済み株式数：180万1000株 売り出し：57万株 オーバーア