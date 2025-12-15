西九州自動車道の松浦インターチェンジと平戸インターチェンジ間が完成し、開通式が行われました。 この開通で、約6分短縮されるということです。 開通式は佐世保市の平戸インターチェンジで行われ、国会議員や地元の市長など約300人が出席しました。 （大石知事） 「今回の開通によって、更なる企業立地や雇用の創出が期待されている」 西九州自動車道は福岡市を起点に、佐世保市など