15日午後、大阪府泉大津市で80歳の妻の首を絞めて殺害しようとした疑いで、76歳の夫が逮捕されました。妻は搬送先の病院で死亡が確認されました。15日午後3時半ごろ、泉大津市北豊中町の集合住宅の一室で、「女房を殺してしまった」と住人の男から110番通報がありました。警察官が現場に駆け付けたところ、この家に住む松野久江さん（80）が室内で倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は現場で、女性の夫