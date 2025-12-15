アルゼンチン産小麦6万5000トンを積んだ貨物船が現地時間12月13日、同国サンタフェ州のティンブエス港から出航し、中国に向かいました。これはアルゼンチンが2024年1月に中国への小麦輸出認証を取得した後、初めて中国向け小麦の商業輸出を開始したものです。サンタフェ州知事のマクシミリアーノ・プリアロ氏は、「アルゼンチンと中国は、経済的に強い相互補完性があり、貿易交流の強化を通じて経済成長と雇用創出を推進できる。今