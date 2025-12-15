元北海道拓殖銀行頭取の河谷禎昌（かわたに・さだまさ）氏が１３日、死去した。９０歳。告別式は近親者で行う。喪主は兄、泰昌氏。１９９７年１１月に拓銀が経営破綻した当時の頭取で、北洋銀行への営業譲渡を主導した。９９年に特別背任容疑で逮捕され、２００９年に実刑が確定した。