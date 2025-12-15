静岡・伊東市の田久保眞紀前市長が学歴詐称問題を巡って失職したのに伴い、14日に投開票が行われた市長選挙。田久保氏も出馬しましたが、落選しました。田久保前市長は落選決定後、カメラの前に姿を見せていません。田久保前市長の学歴詐称問題を発端に行われた今回の伊東市長選挙には、過去最多となる9人が立候補。田久保前市長も再選を目指しました。しかし、選挙戦では激しい逆風にさらされました。一方で、支援者には感謝の思