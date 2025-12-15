Ｊリーグは１５日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（来年６月１３日、国立）を開催することを発表した。来年２〜６月に行う明治安田Ｊリーグ百年構想リーグのチームをカテゴリー別に６つのチームに分け、１日で決着するトーナメント形式（１試合３０分で３、５位決定戦は２０分）で優勝チームを決定。Ｊリーグのオールスター開催は１７年ぶりとなる。参加６チームはＪ１イースト、Ｊ２、３イーストＡ、Ｊ２、Ｊ３イ