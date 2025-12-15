秋元康氏がプロデュースするアイドルグループ「僕が見たかった青空」の金澤亜美（18）が自身初の写真集を発売することを、12日に発表した。発売日は2026年2月27日。 【写真】素肌×オーバーオール18歳現役アイドルの大胆ショット！ 金澤は、乃木坂46の公式ライバルとして2023年にデビューした「僕が見たかった青空」の初期メンバー。17日に発売する楽曲「あれはフェアリー