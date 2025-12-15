ドームなどで男女2人が刃物で刺された事件で、逮捕された男が、包丁以外に殺虫剤などのスプレー缶も持っていたことが分かりました。この事件は14日夕方、福岡市中央区のみずほPayPayドームと、その隣の商業施設で、男女2人が男に刃物で刺されたものです。男性は重傷、女性は軽傷で、いずれも命に別条はありません。 男は現場から逃走していましたが、15日未明、現場から10キロほど離れた福岡県春日市で緊急逮