名鉄の名駅再開発の計画スケジュールが、12月12日に突然「未定」となりました。建設費の高騰・人材確保の難しさが理由とのことですが、都市開発の難しさが浮き彫りになりました。 【写真を見る】｢愛知や中部地域に対する、経済的な悪影響などが出てくるのでは｣ 名鉄の名駅再開発スケジュール“未定” 建設費の高騰や人材確保が難航 専門家に影響を聞く （名古屋鉄道 髙粼裕樹社長･12月12日）「人材確保