伊野尾慧と松本穂香がダブル主演する2026年1月18日スタートのドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の主題歌が、Hey！ Say！ JUMPの新曲「ハニカミ」が決まった。【写真】伊野尾慧×松本穂香『50分間の恋人』恋の始まりを感じさせるメインビジュアル本作は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。主