石井杏奈が主演し、上田竜也が共演する2026年1月7日スタートのドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系／毎週水曜24時30分）より、メインビジュアルが解禁。佐津川愛美、山谷花純、浜中文一らの出演も発表された。【写真】佐津川愛美、山谷花純、増子敦貴、浜中文一らが『聖ラブサバイバーズ』追加キャストに！原作は『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』など、数々の話題作を生み出してきたひうらさとるによる