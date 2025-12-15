田畑議員の無断・架空での党員登録問題が判明したのは、支援企業の関係者が田畑議員から告げられた、と明らかにしたのがきっかけでした。この関係者はおとといの説明をどう聞いたのでしょうか。田畑議員「平成27年当時、私が親族と面談した際に、統制拡大の必要性を話したところ、親族から A社の関係者と話をし、入党者を募ること、その党費は親族が支払う申し出がございました」これに対し、かつて電話で田畑議員から口裏合わせを