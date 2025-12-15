こたつには一人で入らないけど、布団には一人でずんずん入っていくバンビ。 でも人が入っている時は、必ずその人の許可をとります。中の人が入れてくれなければ入りません。まぁしつこく入れてアピールはするんですけどね。 寒くなってきて、こたつにも布団にもバンビが入ってくる季節。一緒に入ってくれるので、可愛くてめっちゃ楽しいです！