東京都と東京動物園協会は、上野動物園で飼育展示している2頭のジャイアントパンダを、2026年1月下旬に中国に返還する。東京都と中国野生動物保護協会との協定に基づくもの。返還する「シャオシャオ」と「レイレイ」は、2021年6月21日に上野動物園で生まれた、双子のジャイアントパンダ。両親の「リーリー」と「シンシン」は2011年に中国・四川省から来園し、2024年9月に返還された。日本国内に残るパンダはこの2頭のみとなる。12