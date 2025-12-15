KabuK Styleは、旅行サブスクリプションサービス「HafH（ハフ）」は、累計宿泊数80万泊突破を記念したキャンペーンを12月15日午後5時から2026年1月31日まで開催する。新規会員登録が通常の最大80％割引となる、初月3,240円となる。500コインの積立設定時の金額で、500コイン以上の場合には一律で12,960円を割り引く。300コイン以上の積立を継続すると、2〜4か月目まで毎月ボーナスコインを50コイン付与する。既存会員も対象の「選