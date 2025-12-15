15日午前、鹿児島市で女性（77）が運転する軽乗用車が、業務スーパーに突っ込む事故がありました。車は、壁を突き破り、店内にいた客1人に衝突し、軽いけがをしました。こちらは、店内に取り付けられた防犯カメラの映像です。軽乗用車が壁を突き破り、店内に突っ込んでいます。陳列棚は、なぎ倒され、近くにいた人が巻き込まれている様子が確認できます。事故があったのは、鹿児島市の業務スーパー