来年の年賀状の受け付けが15日から始まり、長崎市の郵便局ではイベントが開かれました 「年賀状じまい」などで発行枚数が減少する中、文具店で今年の年賀状事情を聞きました。 （園児） 「届けよう年賀状を。届けよう大好きな人へ」 保育園の園児らが参加したのは、来年の年賀状の受け付け開始をPRするイベントです。 家族らに宛てた思いのこもった年賀状を、専用のポストに投かんしました。 Q 誰にあげるの？ （