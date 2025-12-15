１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１４日投開票の静岡県伊東市長選で田久保真紀前市長が落選したニュースを伝え、落選判明後に取材対応をしなかった理由などをつづった田久保氏のＸ（旧ツイッター）のポストも紹介した。コメンテーターで出演の石塚元章・ＣＢＣ特別解説委員は「僕が今回不満なのは、田久保さん、メディアの前に姿を見せてないんですよね。これだけの問題を起こした