timeleszの寺西拓人が13日、東京・池袋で、初めて声優を務めたアニメ映画「迷宮のしおり」（来年元日公開）のイベントを行った。自分がもう一人いたときの理想の人生は「海女さん」と答えた。サザエなど貝類が大好物で「（自分は）海女さんに支えられているといっても過言ではない」と言い切った。引っ込み思案な女子高生がスマホの中に広がる不思議な世界に閉じ込められたことをきっかけに、やがて世界を巻き込むある騒動が